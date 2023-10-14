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بالفيديو..رسالة تحذيرية لجيش الاحتلال.. هذا ما ينتظركم عند دخولكم غزة

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

نشرت صفحة كتائب القسام عبر التلغرام مقطع فيديو يظهر فيه رجال المقاومة في استعراض عسكري و هم يستهدفون قوات الاحتلال ومدرعاتهم عند الدخول البري لغزة.

العالم-فلسطين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لتوسيع نطاق الهجمات في غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية في غزة، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

ولفت، في بيان، إلى أنّ" الكتائب المختلفة وقوات الجيش تنتشر في كافة أنحاء البلاد استعدادًا لرفع مستوى الجاهزية وتمهيدا للمراحل المقبلة من الحرب، ولا سيما العملية لبرية الواسعة".

ويواصل الكيان الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين.

هذا قالت وسائل إعلام إسرائيلية انه على الرغم من المصادقة على الدخول البري لغزة مازالت تستمر خلافات كبيرة في الكبينت بشأن عمق هذا الدخول.

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