النجم الدولي المغربي حكيم زياش يعلن تضامنه من الفلسطينيين

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واختار نجم "أسود الأطلس" مقولة الناشط الحقوقي المسلم “مالكوم إكس”، للتعبير عن تضامنه مع غزة، حيث أعاد نشرها عبر خاصية “ستوري” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.



وقال فيها: “إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع”.



وعمد زياش إلى وضع صورة توثق للدمار الذي تعرضت له غزة ويظهر بها علم فلسطين، كخلفية للمقولة التي تعبر عما ينشره الإعلام الغربي من مغالطات حول القضية الفلسطينية.



وتأتي تدوينة زياش في وقت يسعى فيه الإعلام الغربي لتبرير هجمات الاحتلال واعتداءاته وشيطنة الفلسطينيين، بترويج أخبار زائفة ومغالطات بشأن عملية "طوفان الأقصى".



وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة السبت الماضي.