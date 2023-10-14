جيش الاحتلال يعلن استعداده لشن هجوم بري على قطاع غزة

العالم-فلسطين

وأشار إلى أن "قوات الجيش تستعد وبدعم جهد لوجستي مكثف واستكمال تعبئة الاحتياط لمئات الآلاف من الجنود، لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية التي تشمل هجوما متكاملا ومنسقا من الجو والبحر والبر".

في المقابل، يعمل ذراع الأسلحة البرية وقسم التكنولوجيا واللوجستيات حاليا على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال، وكجزء من الإعداد اللوجستي أنشأ القسم مراكز لوجستية أمامية بهدف تمكن القوات المقاتلة من تجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها؛ وفقا لما جاء في بيان جيش الاحتلال.

وذكر أنه "في الأيام الأخيرة نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى تمركز القوات، وفي هذه المرحلة تعمل الوحدات المختلفة التابعة لشعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها بوسائل قتالية متطورة حسب الحاجة".

وردا على هذه الاخبار نشرت صفحة كتائب القسام عبر التلغرام مقطع فيديو تتوعد فيه كيان الاحتلال ويظهر فيه رجال المقاومة في استعراض عسكري و هم يستهدفون قوات الاحتلال ومدرعاتهم عند الدخول البري لغزة.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل الفلسطينيين.