غضب عارم من أسيا الی أوروبا ضد جرائم'اسرائيل'ونصرة لغزة

العالم - فلسطين

في وسط العاصمة البريطانية لندن تظاهر آلاف الأشخاص رغم تحذيرات مسبقة من الشرطة ونشرها أكثر من ألف عنصر. وتجمع المتظاهرون قرب هيئة الإذاعة البريطانية قبل أن ينطلقوا الى البرلمان ومقر إقامة رئيس الوزراء ريشي سوناك في داونينغ ستريت. ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات 'الحرية لفلسطين' و'أوقفوا المجزرة' و'العقوبات لإسرائيل' وحمل المتظاهرون القادة السياسيين البريطانيين المسؤولية في المشاركة بإعطاء الإذن لتل أبيب بارتكاب أفعال تشكّل جريمة حرب. كذلك تظاهر حشود من البريطانيين في مدينة غلاسكو شمال البلاد.

الى ألمانيا التي هددت بسجن وسحب الجنسية من المتضامنين مع غزة بحسب بعض الجاليات حظرت شرطتا العاصمة برلين ومدينة فرانكفورت خروج التظاهرات واتهم منظمو المسيرات التضامنية مع الفلسطينيين الشرطة بالعنصرية معلنين رغم اعتقالهم عن خطوات قادمة لإيصال القضية الفلسطينية إلى كل مكان في العالم. وتمكن المئات الألمان وجاليات عربية وإسلامية من التظاهر تأييداً لفلسطين في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا حاملين شعارات 'حقوق الإنسان تحق لكل الناس..أنقذوا غزة'.

مديرية أمن العاصمة الفرنسية باريس قمعت مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني زاعمة أنها تهدد بإخلال النظام العام وكانت وزارة الداخلية قد قررت حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد إلا أن القرار لم يمنع المتضامنين مع فلسطين من الخروج إلى الشوارع في مسيرات حاشدة تنديداً بعدوان الاحتلال.

وشهدت العاصمة الإيرلندية دبلن ومدينة فينيسيا الإيطالية تظاهرات ووقفات اعتصاميه تأييدا للشعب الفلسطيني وتنديداً بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وطالب المتظاهرون الحكومتين الإيرلندية والإيطالية وكذلك الاتحاد الاوروبي بسرعة التحرك لوقف المذبحة القائمة والتطهير العرقي بحق شعب غزة وفتح طرق الامدادات الانسانية والاحتياجات الاساسية لهم من ماء وغذاء وكهرباء ودواء. كما طالبوا بمقاطعة الكيان الاسرائيلي على جميع المستويات.

والى سويسرا التي شهدت وقفة تضامنية حاشدة في العاصمة برن تضامنا مع فلسطين وتنديداً بمجازر الاحتلال في غزة

في كندا تظاهر المئات في مسيرات حاشدة في عدة مناطق، منها اونتاريو ومونتريال، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين شعارات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

في مدينة قونية التركية تظاهر المئات تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليه المستمر منذ أكثر من أسبوع.

الباكستانيون بدورهم خرجوا نصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما لمقاومتة المشروعة في وجه الجرائم والمجازر الإسرائيلية وشاركوا في مسيرات ووقفات تضامن حاشدة أبرزها في مدينة لاهور.

وشهدت كل من الهند وبنغلادش وسريلانكا تظاهرات ومسيرات تضامنية مع قطاع غزة كذلك تظاهر المئات في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس تضامنا مع قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليه المستمر منذ عدة ايام.

وخرجت مسيرات حاشدة في محافظات الحديدة وحجة وريمة في اليمن، دعماً لعملية طوفان الأقصى وانتصاراً للشعب الفلسطيني المظلوم. وندد المشاركون بما يرتكبه الكيان الصهيوني الغاصب من جرائم ومجازر وحشية تطال المدنيين وانتهاكاته الصارخة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، في ظل صمت مخز من قبل المجتمع الدولي والأنظمة العربية.