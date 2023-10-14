عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة تتظاهر وتطالب باعتقال نتنياهو

العالم - فلسطین

وأكدت عائلات أسرى الاحتلال في تظاهرة أمام مقر وزارة جيش الاحتلال: في النهاية سيكون هناك صفقة تبادل، ماذا تنتظرون، لماذا تضيعون الوقت، أهلنا أُسِروا في غزة، العار على نتنياهو فليذهب إلى السجن.

ووصف المحتجون نتنياهو بأنه عار على إسرائيل. مطالبين بـاعتقاله ومحاسبته على الفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة. بينما رفعوا صورًا لجنود من جيش الاحتلال قالوا إنهم أسرى لدى حماس في غزة.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ضد حكومة نتنياهو والائتلاف الإسرائيلي الحاكم والقرارات الصادرة عن حكومة تل أبيب. متسائلين عن الأمن الذي وعدت الحكومة بتوفيره لهم.

وفي سياق متصل، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة بنيامين نتنياهو، بـ "فشل لا يغتفر"، فيما وجه انتقادات حادة لحكومة الطوارئ، وكابينيت الحرب.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرًا عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب بمشاركة رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس. وشدد لبيد تعقيبًا على الإعلان: لا توجد طريقة لاتخاذ قرارات أو شن حرب في مثل هذه الحكومة.

ورفض لبيد اعتبار الحكومة الجديدة حكومة وحدة قومية، وكرر شروطه باستبعاد رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، للانضمام إلى الحكومة.