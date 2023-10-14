السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة تتظاهر وتطالب باعتقال نتنياهو

عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة تتظاهر وتطالب باعتقال نتنياهو
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

نظمت عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية يوم السبت، تظاهرة وسط تل أبيب طالبت فيها بوقف الحرب واسترداد الأسرى، بعقد صفقة فورية وإقالة حكومة نتنياهو.

العالم - فلسطین

وأكدت عائلات أسرى الاحتلال في تظاهرة أمام مقر وزارة جيش الاحتلال: في النهاية سيكون هناك صفقة تبادل، ماذا تنتظرون، لماذا تضيعون الوقت، أهلنا أُسِروا في غزة، العار على نتنياهو فليذهب إلى السجن.

ووصف المحتجون نتنياهو بأنه عار على إسرائيل. مطالبين بـاعتقاله ومحاسبته على الفشل في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة. بينما رفعوا صورًا لجنود من جيش الاحتلال قالوا إنهم أسرى لدى حماس في غزة.

وردد المشاركون في التظاهرة شعارات ضد حكومة نتنياهو والائتلاف الإسرائيلي الحاكم والقرارات الصادرة عن حكومة تل أبيب. متسائلين عن الأمن الذي وعدت الحكومة بتوفيره لهم.

وفي سياق متصل، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة بنيامين نتنياهو، بـ "فشل لا يغتفر"، فيما وجه انتقادات حادة لحكومة الطوارئ، وكابينيت الحرب.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرًا عن تشكيل حكومة طوارئ وكابينيت حرب بمشاركة رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس. وشدد لبيد تعقيبًا على الإعلان: لا توجد طريقة لاتخاذ قرارات أو شن حرب في مثل هذه الحكومة.

ورفض لبيد اعتبار الحكومة الجديدة حكومة وحدة قومية، وكرر شروطه باستبعاد رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، للانضمام إلى الحكومة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

هنية: سنواصل كفاحنا ولا هجرة من الضفة ولا من غزة إلى مصر

العامري يؤكد دعم المقاومة الفلسطينية في المعركة التاريخية..وهنية: املنا بكم كبير

هنية يطلب من السيد نصرالله وبري التدخل لوقف اشتباكات عين الحلوة

هنية يدعو لتبني خيار المقاومة الشاملة وإعادة بناء منظمة التحرير

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة تتظاهر وتطالب باعتقال نتنياهو

بالصورة.. جامعة طهران تمنح الدكتوراه الفخرية لزعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا

شاهد بالفيديو.. غضب عارم من أسيا الی أوروبا ضد جرائم'اسرائيل'ونصرة لغزة

شركة فرنسية توقف بث قناة الاقصى الفلسطينية استجابة للاحتلال

شاهد بانوراما.. قطاع غزة.. إبادة جماعية وعمليات التهجير

ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.. بالفيديو.. "القسام" تمطر سماء تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية بالصواريخ