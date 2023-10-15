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عدوان صهيوني على مطار حلب الدولي يخرجه من الخدمة

عدوان صهيوني على مطار حلب الدولي يخرجه من الخدمة
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

نفذ العدو الصهيوني مساء السبت عدواناً جوياً على مطار حلب الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.

العالم -سوریا

وقال مصدر عسكري سوري في بيان : “حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة”.

وأضاف المصدر: “إن هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسورية خاصة”.

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