عبداللهيان يحذر من تأزم اوضاع المنطقة ما لم تتوقف جرائم الاحتلال

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقائه السبت في الدوحة، المحطة الرابعة من جولته الاقليمية، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء إلى أهمية وحساسية التطورات الراهنة في فلسطين وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المواطنين الفلسطينيين في غزة، وشكر دولة قطر على دعمها القوي لفلسطين في التطورات الراهنة.

وأضاف أن القضية التي أمامنا هي المجازر اليومية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة. ولا يمكن تحمل مسالة استشهاد المئات من الفلسطينيين يوميا على يد الكيان الصهيوني ، ولابد من إنهاء جريمة الحرب هذه، فضلاً عن الحصار المفروض على غزة وقطع المياه والغذاء والدواء عنها.

وقال أمير عبداللهيان: في الوقت الذي يقتل الكيان الصهيوني كل يوم هذا العدد من ابناء الشعب الفلسطيني، فإن الحكومة الأميركية تدعو الآخرين إلى ضبط النفس، في حين زادت من دعمها العسكري والشامل للكيان الصهيوني المجرم.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه إذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فلا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه.

من جانبه اشار رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر إلى الأحداث الجارية في فلسطين، واعتبر المشاورات بين البلدين بانها مهمة، وقال إن استمرار هذا الوضع والهجمات الإسرائيلية على غزة أمر مقلق.

ووصف الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني القضية الفلسطينية بأنها قضية العالم الإسلامي برمته، واعتبر موقف دول المنطقة موحدا ومتماسكا في دعم الشعب الفلسطيني.