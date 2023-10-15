طوفان الاقصى والتطورات المتلاحقة في غزة وخارجها

هل صُرف النظر عن دخول الاحتلال المعركة البرية بنصيحة امريكية، أم يريد توسيع نطاقها استعداداً لها بحسب بيان الجيش الاسرائيلي؟

ما هو دور معبر رفح الذي اتفق على فتحه لمن يحملون الجنسيات الاجنبية وما زال مغلقاً حتى الآن؟

كيف تقرأ هجمات حزب الله على المواقع الاسرائيلية على مزارع شبعا المحتلة وما نتج عن المواجهة العسكرية؟

ماذا يعني تحذير وزير الخارجية الايراني من حصول زلزال كبير ضد الكيان الاسرائيلي اذا اتخذ حزب الله قرار التدخل فيها؟



هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:



القيادي في حركة حماس الدكتور علي بركة

مساعد وزير الخارجية المصرية الاسبق الدكتور عبدالله الاشعل