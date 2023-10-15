الحرب على غزة في يومها التاسع.. 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني

العالم - فلسطين المحتلة

في هذه الاثناء، قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاحد، ان أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني،وان عدد الشهداء ارتفاع الى 2329 مواطناً فلسطينيا وإصابة 9042 آخر بجراح مختلفة. فيما قالت الداخلية بغزة، ان أكثر من 15 شهيداً وعددا من المصابين استشهدوا وجرحوا جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلين، أحدهما لعائلة "فروانة" في تل الهوا بمدينة غزة، والآخر لعائلة "زنون" برفح جنوبي القطاع.

قناة 12 العبرية: في هذا الصباح سيتم اخلاء سكان اسدود سيتم نقلهم لفنادق في القدس وتل ابيب وايلات.

* شاهد بالفيديو.. قيادي بحماس: لدى المقاومة مفاجآت تكسر بها ظهر الاحتلال

اعتبر القيادي في حركة حماس د. علي بركة، ان عملية "طوفان الاقصى" كانت رداً على المجازر الاسرائيلية ورداً على العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتنكيل بالاسرى في سجون الاحتلال.

* عبداللهيان يحذر من تأزم اوضاع المنطقة ما لم تتوقف جرائم الاحتلال

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه لو استمرت جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فلا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه.

* ايران: إذا لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني فقد يخرج الوضع عن السيطرة

حذرت البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة بانه إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الفصل العنصري الصهيوني فورا، فقد يخرج الوضع عن السيطرة.

* مشاورات بين إيران وحماس' لتشكيل محور أكبر لوقف جرائم الاحتلال

اعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) خليل الحية بانه تم خلال اللقاء بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ورئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية في الدوحة، مناقشة تشكيل محور أكبر لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني، وكيف يمكن للدول الإسلامية أن تساعد بقدراتها على وقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.