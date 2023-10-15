بهذه الرسالة .. هتفت مليونية لندن لغزة +فيديو

العالم - مراسلون

ومن لندن انتفض السؤال إلى متى ستبقى العروبة اهزوجة الغارقين ولقمة العيش تحترق بنار البارود.

بالاعلام الفلسطينية والشعارات المناصرة لفلسطين وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة ضخمة جماهرية في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت لم يسبق لها مثيل متحدينا الحكومة والمعارضة بتجريم حمل العلم الفلسطيني.

وجابت المسيرة شوارع لندن من أمام مقر الإذاعة البريطانية بي بي سي وصولا إلى مقر رئاسة الوزراء في " دونينغ ستمنستر".

وقال رئيس المنتدى الفلسطيني "زاهر البيراوي" لمراسلة قناة العالم: "اليوم مئة ألف من الفلسطينين بما فيهم المواطنين من جالية العربية والاسلامية في بريطانيا خرجوا يرفعون العلم الفلسطيني ويرسلون رسالة واضحة لرئيس الحكومة البريطانية بان الشعب البريطاني لا يمكن أن يقبل بسيايات بريطانيا الداعمة للاحتلال الاسرائيلي".

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