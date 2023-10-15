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صحفي أمريكي يكشف: 'إسرائيل' ستهاجم غزة بقنابل ذكية قبل الغزو البري

صحفي أمريكي يكشف: 'إسرائيل' ستهاجم غزة بقنابل ذكية قبل الغزو البري
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش إن الكيان الإسرائيلي يخطط لمهاجمة غزة يوم الأحد أو الاثنين، مستخدما قنابل جوية ذكية من طراز JDAM، ما سيؤدي إلى التدمير الكامل لغزة.

العالم - الاحتلال

وكتب هيرش على منصة "سابستاك" مستندا إلى "مصدر" أن "الهجوم بقنابل JDAM، إذا تمت الموافقة عليه، سيحدث في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين... يليه مباشرة غزو بري".

ووفقا للصحفي، فإن هذا الهجوم في حال حدوثه سيؤدي إلى تدمير غزة بالكامل.

ويواجه قطاع غزة ظروف إنسانية صعبة، حيث يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، ملقية بآلاف الأطنان من القنابل على منازل المدنيين في جميع أنحاء القطاع، ومخلفة الاف الشهداء والجرحى.

ومساء يوم السبت، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل، هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.

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صحفي أمريكي يكشف: 'إسرائيل' ستهاجم غزة بقنابل ذكية قبل الغزو البري

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