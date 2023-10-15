شاهد.. نتنياهو يتلقى صفعة قوية من الاسرائيليين

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رام الله "فارس الصرفندي" إن رئيس حكومة كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو" تفاجا مساء امس السبت بخروج الإسرائليين بتظاهرات ضده في تل أبيب تطالب برحيله واسترداد الأسرى بعد ما كان يتوهم أن ينهي مجازره ضد الفلسطينيين في غزة بسرعة ويصبح بطلا عند الاسرائيليين ويعيد هيبة الجيش الإسرائيلي المهزوم.

وأضاف، أن أحزاب الحرديم في كيان الاحتلال الاسرائيلي بدأت التنصل من "نتنياهو" ما يجعله أمام الأشهر والاسابيع الأخيرة في حياته السياسية.

الاحتلال يضغط على الضفة الغربية

وفي سياق آخر، قال مراسل العالم أن الضفة الغربية خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد كانت على موعد مع حملة اعتقالات واسعة جدا طالت 50 فلسطينيا، كما سقط عددا من الشهداء بينهم شهيد في مدينة طوباس واصابات نقلت إلى المشافي الفلسطينية بعضها في حالة حرجة خلال المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأضاف، أن الاحتلال لم يتوقف عن اعتداءته ولو للحظة في الضفة الغربية بل عكس زاد في ضغطه على الضفة الغربية لأن مسانتدها لغزة تربك كيان الاحتلال.

الاحتلال لا يتحمل حرب طويلة الأمد

وأشار مراسل العالم إلى أن الحرب البرية ضد قطاع غزة محل خلاف ونقاش داخل الكبينت الاحتلال الاسرائيلي وأن هناك جنرالات في حكومة الطوارئ لهم رؤية أخرى في هذا الموضوع، موضحا أن الحرب طويلة الأمد ستكون لها تكلفة بشرية ومادية كبيرة جدا على كيان الاحتلال ما يجعلها سبب خلاف في الكبينت الاسرائيلي.

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