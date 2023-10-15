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حزب الله يدين قرار وقف بث قناة الأقصى الفضائية 

حزب الله يدين قرار وقف بث قناة الأقصى الفضائية 
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

ادان حزب الله قرار وقف بث قناة الاقصي الفضائية و أكد انه محاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية.

العالم - لبنان

وأصدرت العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي..

تلقى الاعلام الفلسطيني طعنة غادرة، فبينما يشن العدو الصهيوني حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني أقدمت الشركة الأوروبية المشغلة للقمر الصناعي "يوتلسات" على اتخاذ قرار بوقف بث قناة الأقصى الفضائية لمنع وصول مظلومية الشعب الفلسطيني الى العالم مما يكشف كل الادعاءات الغربية الزائفة عن حيادية الاعلام وحرية التعبير.

اننا نعتبر هذه الخطوة تواطؤاً وقحًا مع العدو الاسرائيلي في حربه الوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومحاولة خبيثة للتعتيم على الجرائم الصهيونية التي بدأت تظهر للعالم اجمع واستكمالًا لقتل الصحافيين في غزة ولبنان.

اننا ندين هذه الخطوة الظالمة، ونعلن تضامننا مع قناة الأقصى وكل الاعلام الحر الذي سيبقى صادحًا بالحق لفضح ممارسات الاحتلال وكشف جرائمه امام العالم.

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