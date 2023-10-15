إستشهاد قائد وحدات 'حماس' في خان يونس + فيديو

العالم _ فلسطين المحتلة

وفجر السبت 7 أكتوبر أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 6 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

واقتحم مجاهدو "حماس" عددا من مستوطنات قطاع غزة واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا العشرات من أفرادها، واستولوا على آليات عسكرية ومدنية إسرائيلية.

كما أسرت الفصائل الفلسطينية ما يزيد عن 100صهيوني بين عسكري ومدني.

وفي وقت سابق نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

وقُتل أكثر من 1300 شخص في [إسرائيل] منذ عملية حماس في الكيان الغاصب إسرائيل ماأدى الى أسر ما لا يقل عن 120 شخص، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ويشن كيان الإحتلال قصفا مكثف على قطاع غزة أودى حتى الآن بحياة 2329 قتيلا و9042 جريحا.