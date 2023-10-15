حزب الله يقصف ‫دبابة ميركافا في موقع الراهب الاسرائيلي

العالم - لبنان

وجاء في بيانا لها:

باسمه تعالى ‏

بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة في لبنان:‏

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‏﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

‏وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

وفي سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية ان الأمن طلب من سكان بلدة المطلة الحدودية مع لبنان إغلاق الأبواب خوفا من عملية تسلل. واضاف انه تم استهداف دبابة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان بصاروخ.