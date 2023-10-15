مقتل مخرج وكاتب إيراني وزوجته وسط ظروف غامضة

العالم - ايران

وبحسب وكالة “إرنا” نقلا عن رئيس عدلية كرج، حسين فاضلي، فقد تم العثور على مهرجوئي وزوجته، وحيدة محمدي فر، متوفين إثر إصابات بجروح ناتجة عن الطعن بسكين في رقبتهما، مضيفا أن ابنة المخرج، منى مهرجوئي، عثرت على الجثتين عندما ذهبت لزيارة والديها، ليل السبت، في المنزل الواقع بإحدى الضواحي التي تبعد حوالي 30 كيلومترا إلى غرب العاصمة طهران.

وكان مهرجوئي (83 عاما) معروفا بأنه أحد مؤسسي الموجة السينمائية الجديدة في إيران في أوائل السبعينيات، والتي ركزت بشكل أساسي على الواقعية.

وحصل مهرجوئي على العديد من الجوائز، منها جائزة هوغو الفضية من مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي عام 1998، وجائزة الصدفة الذهبية من مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي عام 1993.