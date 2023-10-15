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مراسل العالم: كل الأنظار في الاحتلال تتجه نحو جنوب لبنان والسبب..

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في القدس المحتلة إن الأنظار في كيان الاحتلال بدأت تتجه نحو جنوب بعد استهداف الجيش الإسرائيلي بقذيفتي تخوف من دخول حرب مع جنوب لبنان تكون عواقبه وخيمة على الكيان.

العالم - مراسلون

وأضاف، الزميل خضر شاهين أن هناك تخوفا كبيرا لدى كيان الاحتلال الدخول بحرب مع جنوب لبنان، وحتى ضرباته على مواقع في الجنوب اللبناني محدودة لأنه يعلم جيدا إذا فتحت جبهة جنوب لبنان فسيكون نطاقها واسع وعواقبها وخيمة.

وأشار مراسل العالم إلى أن أصوات الشارع الإسرائيلي بدأت تتعالى ضد حكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي في ظل عدم وصول إلى نتائج في إعادة الأسرى من قطاع غزة بالإضافة إلى ذلك هناك أصواتا بالكنيست والمعارضة طالبت نتنياهو بوقف الحرب والتوجه إلى مفاوضات مع حماس لاسترداد الأسرى.

وأفاد مراسلنا أنه حسب ما أعلنت حكومة الاحتلال أنه بعد الاتصالات مع الإدارة الأميركية وأيضا في العواصم العربية مثل مصر والأردن تمت الموافقة على فتح ممر إنساني لإدخال بعض المواد الأساسية والطبية إلى قطاع غزة.

كما قال مراسل العالم إن الوضع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي شبه مشلول وكل شيء متوقف تحديدا في المناطق الجنوبية في سديروت وعسقلان وغلاف غزة الاستيطاني، وكل المناطق التي يتم استهدافها من قبل المقاومة كتل أبيب ومحيط بن غوريون ومحيط القدس المحتلة.

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