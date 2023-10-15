شاهد.. جامعة طهران تمنح الشيخ زكزاكي لقب 'المفكر المصلح'

العالم - مراسلون

وأقيم هذا الحفل في قاعة العلامة أميني بجامعة طهران بحضور نخبة من الشخصيات العلمية والثقافية والسياسية.



شخصيات علمية وثقافية وسياسية حضرت هنا في جامعة طهران لتمنح الشيخ إبراهيم يعقوب الزكزاكي درجة الدكتوراه الفخرية في الدراسات العالمية للسلام وحل النزاعات باعتباره أحد أكثر الشخصيات تأثيراً وفخراً في العالم الإسلامي. وخلال المراسم اكد الزكزاكي ان امريكا هي في حال الزوال وان العالم سينقسم الى قسمين : القسم الاول هوقسم الكفار بقيادة امريكا و الثاني هو الاسلام بقيادة ايران الاسلامية.



وقال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا: "عندما حدثت الثورة الاسلامية تغيرت افكاري وعقائدي وتأثرت بالثورة وامامها ان جامعة طهران هي احدى المراكز الاساسية في الثورة الاسلامية وانا سعيد لانني الان اتواجد فيها وان هذه الدكتوراه الفحرية ليست لي فحسب بل انها لجميع الشهداء في نيجيريا وكذلك السجناء والمجتمع الاسلامي".



وخلال المراسم قدمت اللجنة العلمية ادلتها لاعطاء الشيخ الزكزاكي الدكوراه الفخرية وشددوا على انه مصداق حقيقي ونموذج للمجاهد في سبيل الله والمقاومة وانموذج حقيقي لجميع الثوريين في العالم وان سماحته كان يدعوا للعدالة والعمل الجهادي في سبيل الله ويمتاز بالايمان والاستقامة ووقف امام الصعوبات في طريق الحق وكذلك كان يحظى باقبال اجتماعي ليكون من ضمن المشاهير المحبوبين بالمجتمع.



وقال رئيس جامعة طهران محمد مقيمي لمراسل قناة العالم: "في اللجنة العلمية، ونظراً لخدمات الشيخ الزكزكي الجليلة في مجال السلام العالمي، فقد اثبتت أهليته للحصول على الدكتوراه الفخرية.ونعتقد أنه يمكن تقديم نموذجه كنموذج حقيقي للسلام العالمي ونأمل أن يتم انتخابه وتقديمه في عام 2024 كرمز للسلام العالمي.



زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا المفکر المصلح الشيخ ابراهيم يعقوب الزكزاكي وهو أحد المستلهمين من مدرسة امامي الثورة الإسلامية وله تاريخ حافل بالجهاد والنجاحات والانجازات الكبيرة في الدعوة إلى الدين الإسلامي والمذهب الشيعي.