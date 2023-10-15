استقالة مراسل 'بي بي سي' لهذا السبب..

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب موقع نيويورك بوست الإخباري، فقد استقال مراسل شبكة بي بي سي الإعلامية البريطانية، بسبب نوعية الخطاب والسياسة الإعلامية لهذه الشبكة الإخبارية حول حرب غزة.

نوح أبراهامز (Noahbrahams) الشاب اليهودي الذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل في قسم الرياضة في إذاعة بي بي سي، من خلال نشر رسالة على برنامج إكس (تويتر)، أعلن أنه لم يعد يعمل في هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي ) ولم يعد هناك أي تعاون له مع هذه الشبكة الاخبارية. وذكر أن السبب في ذلك هو السياسة الإخبارية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والتي بموجبها يجب وصف قوات حماس بالإرهابية، في حين أن هذا الشاب اليهودي له رأي مختلف ويعتقد أن قوات حماس تقاتل من أجل الحرية.

قال: انهم مقاتلون من اجل الحرية. إنهم لا يتناسبون مع وصف جون سيمبسون (محرر بي بي سي) الذي وصفهم بـ "المسلحين" و"الإرهابيين". ربما من يرى رسالتي المصورة هذه سيقول في نفسه أن هذا الطفل قد دمر حياته المهنية بسبب بضع كلمات. لكن يجب أن أقول إن نوع المفردات مهم.

ونشر جون سيمبسون، محرر الشؤون الخارجية لهيئة الإذاعة البريطانية، مقالا يدافع فيه عن التعليمات التوجيهية لهيئة الإذاعة البريطانية بشأن نوع المفردات المستخدمة في الحديث عن الحرب بين غزة و"إسرائيل".

وكتب سيمبسون: "يجب أن نستخدم كلمات مثل مفخخ ، ومهاجم، ومسلح، وخاطف، ومتمرد، ومحارب".

وعلى الجانب الآخر من العالم وفي أمريكا، تعرض مذيعو أخبار قناة MSNBC أيضا للانتقاد لرفضهم استخدام كلمة "إرهابي" للإشارة إلى قوات حماس.