شاهد.. بغطاء غربي الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة

العالم - فلسطين



استهداف متعمد للمدنيين العزل يمارسه الاحتلال تحت مرئى و مسمع المجتمع الدولي و بضوء اخضر من الولايات المتحدة التي اطلقت العنان للاحتلال لسفك دماء الابرياء.



ففي الاسبوع الثاني من بدء عملية طوفان الاقصى في القطاع ارقام مرعبة كشفت عنها وزارة الصحة في غزة عن اعداد الشهداء و الجرحي المدنيين بيد الاحتلال الاسرائيلي .



فقد اكدت وزارة الصحة ان اكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني خلال ثمانية ايام من الحرب و فيما استشهد المئات و جرح الالاف مؤكدة ان عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال ثمانية أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 في 51 يوما.ما يؤكد ارتكاب الاحتلال جريمة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.



الاطفال هم الضحية الاكبر لآلة القتل الاسرائيلية. ووفق المصادر الطبية في غزة فإن نسبة كبيرة من الإصابات كانت في الأطفال، ونسبة كبيرة من الجراحات والحروق كانت مميتة وبالغة الخطورة.



وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها الإعلام هشما لرؤوس الصغار، وشظايا تخترق البطون والقلوب الصغيرة، كما حطم الركام المتناثر من العمارات والبيوت التي دمرها القصف الصهيوني أجساد مئات الأطفال الصغار.



ما يلفت الانتباه من بين قائمة الشهداء الصغار الطفة نبيلة نوفل أصغر شهيدة في غزة، ولدت يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حين انطلقت عملية طوفان الاقصى وقبل أن تحتفل أسرتها بعقيقتها، اخترقت شظية إسرائيلية جسدها. لتنضم الى أكثر من 700 طفل راح ضحية العدوان الاسرائيلي حتى اللحظة.

