استمرار العدوان على غزة.. وارتفاع أعداد الشهداء كل 5 دقائق

العالم - فلسطين

في التفاصيل.. قالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاحد، إن أكثر من 47 عائلة مُحيت بالكامل من السجل المدني، وان عدد الشهداء ارتفاع الى 2329 مواطناً فلسطينيا وإصابة 9042 آخر بجراح مختلفة، مشيرة الى ان عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي خلال 8 أيام يتجاوز عدد شهداء حرب 2014 خلال 51 يوما. وان عدد الشهداء في في القطاع يؤكد أن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني تطهير عرقي.

ومن جانبه اكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ان 70% من سكان منطقتي غزة وشمالي غزة يحرمون من الخدمات الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي، مضيفا:"نحصي كل 5 دقائق شهيد جراء القصف الصهيوني على القطاع. وخطوات الاحتلال هي حكم بالإعدام على سكان القطاع". كما أكد أن :"مستشفيات غزة لا تجد الوقود لتشغيلها ولا تستطيع مواكبة أعداد المصابين".

آخر التطورات الميدانية

16:15 وزارة الداخلية بغزة: نطلق نداء استغاثة عاجلا لدول العالم لإرسال وفود طبية من مختلف التخصصات لإنقاذ الجرحى.

15:57 عبد اللهيان للجزيرة: أقول للصهاينة إن أردتم الحرب فحاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال.

15:54 وسائل الإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي طال أطراف مدينة بنت جبيل وبلدتي بليدا ومروحين جنوب لبنان.

15:53 وزارة الداخلية بغزة: أهالي الشمال ورفح رفضوا الخروج من مناطقهم ونوجه لهم التحية.

15:52 وزارة الداخلية بغزة: عدد من المستشفيات رفض التهديدات الإسرائيلية والإخلاء وواصل العمل.

تطورات الضفة الغربية

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