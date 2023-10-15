شاهد/رونالدو يردد 'بسم الله' لحظة تنفيذ ركلة جزاء منتخب البرتغال!

العالم- الرياضة

وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز على سلوفاكيا بنتيجة 3/2 وسجل الدون هدفين ووصل إلى 125 هدفًا في مسيرته الدولية.

والتقطت كاميرات الاخراج رونالدو وهو يتمتم بالبسملة وهو يسدد ركلة الجزاء ويردد "بسم الله".

وكان الدون قد قام بالسجود أرضًا في بداية مشواره مع النصر بالموسم الماضي، بعد تسجيل أحد أهداف الفريق بالدوري السعودي، قبل أن يثير الجدل خلال مباراة البرتغال وسلوفيكيا.

وتم تداول مقطع فيديو رونالدو بشكل قوي عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية.

وانضم صاحب الـ 38 عامًا لصفوف النصر في يناير من عام 2023 بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد الانجليزي.

ويعتلي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي اللاعبين الدوليين مع منتخباتهم بـ 125 هدفًا وبفارق واسع عن على دائي النجم الايراني المعتزل صاحب الـ 109 هدفًا.