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عشرات الشهداء يوارون الثرى بمقبرة جماعية في غزة

عشرات الشهداء يوارون الثرى بمقبرة جماعية في غزة
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

دفنت اليوم الأحد، عشرات جثامين الشهداء، بمقبرة جماعية في مدينة غزة، جراء تكدس الجثامين في المستشفيات.

العالم- فلسطين

وأفادت المصادر المحلية، بأن المقابر في مدينة غزة لا تتسع لأعداد الشهداء الكبيرة، ويتم دفنها في قبر جماعي.

وتواجه طواقم الإسعاف صعوبة كبيرة في إخلاء الضحايا نتيجة التدمير الهائل الذي لحق بالاحياء السكنية والطرقات المؤدية للمستشفيات.

وباتت مستشفيات القطاع مشلولة لا قدرة استيعابية لديها بفعل عدد الشهداء الكبير الناتج عن القصف المتواصل للمنازل والبنايات على رؤوس ساكنيها في غزة.

وفي حصيلة ليست نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى نحو 2400، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042.

وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 عاما) في محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1200.

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