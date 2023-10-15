السرطان يغيّب أبرز الإعلاميات العربيات

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وتم تشخيص سبب وفاة الإعلامية جيزيل خوري أنه مرض السرطان الذي كانت تصارعه في سنوات عمرها الاخيرة، فتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى حدوث مضاعفات، فقررت جيزيل العودة لمنزلها، بعد أن كان تم احتجازها بأحد المستشفيات، وبناءً على طلبها استجاب الأطباء، وعادت إلى منزلها حتى وافتها المنية وهي برفقة أسرتها.

ولدت جيزيل العام 1961 وهي من بلدة العقيبة قضاء كسروان.

درست التاريخ في جامعة الروح القدس - الكسليك، والاعلام في الجامعة اللبنانية.

تزوجت جيزيل في سن العشرين من الطبيب إيلي خوري، وأنجبت منه ابنها مروان وابنتها رنا، قبل ان يعلنا انفصالهما.

ولاحقاً تزوجت الصحافي بجريدة النهار والكاتب والمؤرخ سمير قصير، الذي قتل بانفجار عبوة ناسفة وضعت بسيارته في منطقة الأشرفية.

وبعد مقتله، أسست جيزيل خوري، مؤسسة "سمير قصير" ومركز "سكايز للحرية الإعلامية والثقافية".

انطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية في العام 1986 على الشاشة الصغيرة عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي) حيث قدمت مجموعة برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر" في أواسط التسعينات، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً من خلال حواراتها مع بعض من ألمع الأسماء الفنية والثقافية والسياسية في لبنان والعالم العربي.

وانتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجَي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

وتابعت خوري مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، حيث قدمت برنامج "المشهد" الذي كان يسلّط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر اقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

وحطت رحالها أخيراً في قناة "سكاي نيوز عربية" عام 2020، حيث قدّمت برنامجها الحواري "مع جيزال".

وحازت على وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس.

يذكر في عام 2015 حاورت الإعلامية جيزيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر محطة BBC الفضائية العربية.