ايران تطالب بطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة

العالم- ايران

وكتب القائم باعمال السفارة الايرانية في لندن في تغريدة على شبكة "ايكس" انه في الوقت الذي تجري جرائم الحرب التي تشمل الابادة والمحرقة الفلسطينية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي وغيرها، على يد الكيان الصهيوني الوحشي والجبان، فهذا طلب قانوني ومشروع من المجتمع الدولي بطرد هذا الكيان النازي ومندوبيه من الامم المتحدة وكافة انحاء العالم.

هذا وتتعالى الاصوات يوما بعد يوم في كافة انحاء العالم وحتى في قلب الدول الغربية واميركا الوحشية الداعمة للتوحش الصهيوني، بضرورة التحرك لوقف المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة.