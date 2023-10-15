زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة اهواز جنوب غرب ايران

العالم- ايران

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصرا؛ وقد شعر بارتداداته اهالي اكثر المناطق في محافظة خوزستان نظرا لقوته.

واعلن حاكم مدينة رامشير بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران)، ان فرق الانقاذ والاغاثة دخلت حالة الطوارئ عقب الزلزال الذي ضرب منطقة مشراكة التابعة لهذه المدينة.

وقال "عبدالرضا احساني نيا"، ان لجنة الطوارئ تشكلت فور وقوع الزلزال؛ لافتا الى تصريحات مسؤولي المناطق التي هزها الزلزال، حيث اكدوا بان هذا الحادث لم يلحق خسائر ملفتة باهالي المنطقة، ومؤكدا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لخدمة المواطنين هناك.

واضاف هذا المسؤول : ان اجهزة الطوارئ وفرق التقييم دخلت حالة الطوارئ فور وقوع الزلزال اليوم.

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني، ان زلزالا بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم، منطقة مشراكة في مدينة رامشير بمحافظة خوزستان.

وبحسب المصدر ذاته، فان الزلزال وقع عند نقطة التقاء خطي الطول الشرقي 49.43 والعرض الشمالي 31.08 درجة.