بلينكن يصل إلى القاهرة

العالم - الأميركيتان

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس الماضي، عن زيارته إلى مصر لبحث تطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية ومعالجة التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى انه يقوم بجولة ستشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر، موضحا أن المشاورات تهدف لمنع استمرار الصراع وملف المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، خلال مؤتمر صحفي في نهاية زيارته للكيان الصهيوني.

و خلال اللقاء أكد السيسي على أن "رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي ضد غزة التي يقطنها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني" مشددا على أن "غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب".

وأضاف أن"التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا".

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

وطالبت مصر الكيان الصهيوني بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.