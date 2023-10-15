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حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 2450 شهيدا و9200 جريح

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 2450 شهيدا و9200 جريح
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني لليوم التاسع تواليا، عبر إلقاء أطنان هائلة من القنابل والصواريخ، محرقتها وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واستمرت في قصف وتدمير منازل وأحياء سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، مقترفة المزيد من المجازر.

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر، إلى 2450 شهيدًا، والإصابات إلى 9200 إصابة بجراح مختلفة، حتى الساعة 5:45 مساء اليوم الأحد.

وبين الشهداء 724 طفل و458 سيدة، فيما بين المصابين 2450 طفلا و1536 سيدة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن ما قتلته قوات الاحتلال خلال 8 أيام من عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يوما خلال حرب 2014 ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق شعبنا ترقى للتطهير العرقي.

وأكد أن الاستهداف الإسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا أطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.

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