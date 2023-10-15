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شاهد/ موقف شجاع من مذيعة عربية للنشرة الجوية تجاه المقاومة!

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

فاجأت المذيعة مريم القبندي، مذيعة النشرة الجوية بتلفزيون دولة الكويت، المشاهدين بطريقة تقديمها المبتكرة للأرصاد الجوية، حيث ربطت بين التوقعات الجوية وأحداث العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة.

العالم- فلسطين

وقالت القبندي في نشرتها: "أجواءنا حارة كفلسطين، درجاتها ثابتة كصمود المقاومة، برطوبة ألسنتنا تلهج بالدعاء، ورياحها متقلبة عكس موقفنا".

وشهد موقع "إكس" تفاعلًا واسعًا بعد تقديم المذيعة مريم القبندي للنشرة الجوية بأسلوب معبر عن تضامن فلسطين.

فقد عبر العديد من المستخدمين عن إعجابهم بالأسلوب المبتكر، مشددين على دور الإعلام الكويتي في تسليط الضوء على قضايا الأمة.

على هذا الصعيد، عبر أحد المغردين قائلاً: "هل هناك تلفزيون رسمي يستطيع أن يقدم مثل هذه النشرة المعنوية الرائعة غير الكويت؟".

وفي سياق مشابه، أكد مغرد آخر على تميز المذيعة مريم قائلاً: "نتشرف بمعلمة مبدعة ذات حس ديني وعروبي ووطني مثل الاستاذة مريم القبندي.. الكويت بشعبها غيييير".

وفي ظل التوتر الدولي حول القضية، ركز بعض المغردين على الموقف الدبلوماسي للكويت، حيث طرح مغرد السؤال: "لماذا وزير خارجية أمريكا لم يزور الكويت؟ لماذا لم يتواصل أي رئيس في العالم مع الكويت؟"، مشيرًا إلى المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأخيرًا، ختم بعض المغردين ردودهم بتقدير خاص للمذيعة قائلين: "تحية تقدير واجلال لهذه البطلة الذكية التي جسدت الموقف المبدأي تجاه القضية الفلسطينية".

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