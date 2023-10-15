الرئاسي الليبي : "تهجير سكان غزة خطر على الإنسانية والأمن القومي العربي"

العالم - ليبيا

وشدد محمد المنفي، على "ضرورة حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.

وجاء ذلك خلال لقائه بالعاصمة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وجرى خلال اللقاء بين المنفي والسفير الإيطالي، التأكيد على عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات، ومتابعة جهود فتح المسار الجوي بين طرابلس وروما (استؤنف في يوليو/تموز الجاري)، ومكافحة الهجرة غير النظامية، وفق المصدر ذاته.

هذا والأحد، جددت الكيان الصهيوني دعواته لسكان غزة، بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، رغم التحذيرات الدولية من عواقب التهجير، وفق بيان متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس".

وفي السياق، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، إن "طلب الاحتلال من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة تجاه شعبنا".

كما دعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى "التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات".

أما وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة فقد ناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية "توفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج والكوادر الصحية والمرضى والجرحى من القصف المستمر على غزة".

وجاء في بيان عن الكيلة "تضررت 15 مستشفى جراء القصف وتوقف اثنان عن الخدمة، واستشهد28 شخصا يعملون في الكوادر الطبية وأصيب العشرات، وتم إلحاق الضرر بـ23 سيارة إسعاف".

وأضافت أن "مستشفيين خرجا عن الخدمة: مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال الذي تم إخلاءه بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض" المحرم دوليا".

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن “حصيلة شهداء القصف والغارات الإسرائيلية وصلت إلى 2450 وإصابة 9200 آخر بجراح مختلفة، غالبيتهم من الأطفال والنساء في غزة.