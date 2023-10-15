رسالة مؤثرة من صحفي بغزة لخطيبته قبل يوم زفافهما الملغي بسبب العدوان!

العالم- فلسطين

بعدما كان يوم زفافه محطًا لتفاصيل وأحلام سعيدة، تحول إلى يوم يمزج فيه الألم والأمل معًا، فقد نشر الصحفي الفلسطيني البارز إيمن الجدي، الذي يعيش في قطاع غزة، صورة لدعوة زفافه الذي كان مقرر أن يعقد في 15 أكتوبر.

ومع انطلاق عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر فإن احداث الزفاف والأفراح تقرر أن تمحى من جداول الأحداث.

إيمن الجدي، نشر رسالة مؤثرة مرفقة بصورة الدعوة على حسابه الشخصي في إنستغرام، حيث قال: "هذا كان يوم زفافي… إذا لم نستطع الزواج في هذه الدنيا، فأنا أطلبها عند الله".

وأضاف معبرًا عن حبه العميق لخطيبته: "خطيبتي الحنونة، أتمنى أن تكوني بسلامة.. فوالله إنني أحببتك حتى آخر نفس… أتمنى أن نتلاقى على أرض التحرير".

إيمن الجدي، الذي يعتبر ناشطًا إعلاميًا وصحفيًا، قد اشتهر بتوثيقه للأحداث في غزة والمناطق المحيطة بها، وقد نال جوائز عديدة على مجهوده الإعلامي، بما في ذلك جائزة أفضل صورة صحفية في عامي 2017 و2022.

رغم الألم الذي تسببت فيه الظروف الصعبة في غزة وإلغاء حفل زفافه، إلا أن إيمن الجدي يظل مؤمنًا بأن الأمل ما زال حيًا، وأن يومًا ما سيتمكن من تحقيق حلمه بالزواج والاستمتاع بالحياة مع خطيبته في أرض الحرية والتحرير.