مستشفى شهداء الأقصى بغزة تستنجد الجميع + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مباشر أكد النبريصي لمراسلتنا: وصلنا إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 553 شهيد وأكثر من 1500 إصابة، حيث باتت نسبة انشغال الأسرة وكذلك العناية 100%.

وأضاف أن نزوح المرضى من المناطق الشمالية زاد العبء على مستشفى شهداء الأقصى ما أدى إلى توسعة في المستشفى حيث بات الآن يتم استقبال المرضى في الخيم.

ونوه أن أغلب الشهداء الذين يأتون إلى المستشفى مجهولين، ومن ثم يتم التعرف عليهم.

وبهذا الشأن وجه النبريصي رسالة قائلاً: الجميع يعلم نحن في الحصار المطبق على قطاع غزة منذ سنوات.. وازاد العبء في هذا الاجتياح والضربات، حيث تأتينا دفعة واحدة إصابات من بيوت وعمارات تسقط على رؤوس الأطفال والنساء.

وأضاف: هناك عجز كبير جدا في الطواقم الطبية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات.. في كل شيء في قطاع غزة هناك نقص.. رسالتي إلى العالم أن ينظر إلى هذا القطاع المنكوب بعين الرحمة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..