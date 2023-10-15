بنزيما يعلن موقفه من 'اسرائيل' واحداث غزة

العالم- فلسطین

ونشر النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية تغريدة على منصة "ايكس" (تويتر سابقًا) كتب فيها: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وتأتي ردة فعل بنزيما في أعقاب التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال منذ الأيام القليلة الماضية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، حيث يشن هجمات صاروخية ليلًا ونهارًا، نال من خلالها على آلاف الأطفال والنساء والرجال، في حرب غير عادلة بأسلحة ثقيلة ضد مدنيين مسالمين.

وانضم نجم الاتحاد إلى كوكبة من النجوم العرب والعالميين، الذين عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في محنته، مؤكدًا مرة أخرى موقفه الواضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث لا تعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها بنزيما على الأحداث في فلسطين.

وتفاعل الآلاف من رواد منصة "ايكس" مع تغريدة بنزيما، بعد وقت قصير فقط من نشرها، بالنظر إلى وزن اللاعب وسط الجماهير الرياضية، باعتباره شخصية عالمية، وهذا ما حاول استغلاله من أجل مساندة الفلسطينيين، حيث يسهم ذلك في إسماع صوت الحق للعالم أجمع.