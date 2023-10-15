لماذا لم يتضامن 'محمد صلاح' مع الفلسطينيين في غزة؟

العالم- فلسطين

وعن موقف محمد صلاح، فقد طالبه النشطاء بنصرة القضية الـفـلسطينية، ودعم أهل غزة في التطهير العرقي الذي يواجهه أهل غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، ودشن النشطاء عدد من الهاشتاجات، منها هاشتاج "#محمد_صلاح"، وهاشتاج آخر بعنوان "#ادعم_فلسطين_يا_صلاح".

صمت محمد صلاح يغضب الجماهير

وتصدر هاشتاج "محمد صلاح" تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتأثير اللاعب الكبير على الرأي العام، للرد على تشويه الإعلام الغربي للحقائق، وكشف النشطاء عن سر عدم دعم اللاعب محمد صلاح للقضية الفلسطينية حتى الآن، برغم من انتفاضة العديد من شعوب العالم، ومنهم البريطانيين والأمريكيين لدعم أهل غزة ضد الإبادة الجماعية التي يواجهونها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

عبرت علياء خطاب عن رفضها لـ موقف محمد صلاح قائلة: "الإعلامي هاني حتحوت عن موقف #محمد_صلاح "ربنا أعلم بنفوس وتفكير كل واحد.. بس صلاح مش عاوزك تعتبره قدوة، هو نجم كبير ولكنه شخص غير مؤثر إلا فيما يخصه هو فقط".

سر صمت محمد صلاح عن القضية الفلسطينية

وكشفت منى أحمد عن سبب صمت محمد صلاح فقالت: " بعد تمعني في موقف محمد صلاح وسكاته عن الأحداث الجارية لقيت فريقين، فريق بينتقده لسكاته وحقهم تماما لأن سكاته يعتبر ضعف، برغم من عدم حله للقضية، لكن ملايين هتسمع له من الأجانب، للكشف عن حقائق يشوهها الإعلام الغربي عن القضية والمقاومة".

وقالت منى أحمد "فريق تاني بيدافع عنه وإن كلامه مش هيحل القضية وأنه مصري ولازم منهاجموش، صلاح لا يهمه الفريقين، صلاح مش شايف حد أساسًا، موقف صلاح مختلف وينظر لشيء آخر، هو لا يحسبها بالمال، لأنه ببساطة صلاح لو يهمه الفلوس كان راح السعودية وقبل العرض الضخم، كان تقريبا أربع أو خمس أضعاف مرتبه الحالي يعني القصه مش قصة فلوس، صلاح ينظر بعيد جدًا، صلاح يريد بعد اعتزاله أنه يكون حصل على الجنسية الإنجليزية، صلاح عاوز انجلترا تبقي هي وطنه وموطنه في المستقبل، محمد صلاح لا يرى إلا نفسه وأن يتم وضعه في مكانه هو بيسعى ليها هو ووكيله، فلا تتعبوا قلوبكم لا في دفاع عنه ولا في هجوم.. محمد صلاح مش شايف حد..."

دعمنا وحبنا لمحمد صلاح هيقل

وقال مستر مصطفى: "محمد صلاح خسر حب وتقدير ملايين وطبعًا ميفرقش معاه بس هو حاسب الدنيا بطريقته وبرده لا هياخد بالون دور ولا غيره مهما عمل وكلنا عارفين".

أما سيد الزيات فعلق قائلًا: "محمد صلاح ماشي براحته، بس احنا من حقنا بردو دعمنا ليه هيقل وحبنا ليه هيقل واحترامنا ليه هيقل".

ورد أحمد الجوهري فقال: "محمد صلاح في كلتا الحالتين غلطان لأنه مش محتاج كل ده.. والدنيا فانية في الآخر مفيش حاجة هتنفعه غير عمله.. دا مجرد لاعب كرة يعني لا يقدم شيء".

النشطاء يرفضون موقف محمد صلاح من القضية الفلسطينية

وقال محمد أيمن حبيب: " اللي محمد صلاح قرر يعمله ده عظيم عند ربنا والله، أنا حرفيًا مش متخيل، يعني في الوقت اللي الطرف التاني فيه بيقرر يوحّد كل اللي فيه من ناس ومعدات بكل أشكال الدعم والفلوس وتوعّد الشهرة والنجاح، أهم شخص معانا وأكترهم تأثير قرر يصمت، في الوقت اللي إحنا فيه الطرف الأقل قوة وأضعف وكنا في سبيل كلمة واحدة تقلب الدنيا زي كلمة النني اللي أقل منه تأثير وشهرة وعلى إثرها البريميرليج قرر ياخد موقف الحياد، هو قرر يتخلى عن الناس اللي دعمته بكل أشكال المساندة حتى وهو في بداية مشواره في أوروبا ومش بيقدم أي كفاءة أو مستوى يخلّوه ياخد كل المساندة دي... الناس دي كانوا متوقعين منه يكون على قدر المكانة والتوقع اللي حطوه فيهم..."

صلاح قدم العزاء في إليزابيث وصمت عن فلسطين

وعلق رامي عادل فقال: "نجومية محمد صلاح في كرة القدم، هذا أمر يخصه، انك تجيب بطولات لفريقك الإنجليزي دا أمر يخص الإنجليز ويخص حضرتك برضوا، انما انا نفسي اعرف حضرتك خدت لقب فخر العرب على ايه كلامك مش هيغير واقع لكن هيجذب الأنظار للقضية.. طب هاشتاج... بوست... تويته... ستوري، دا حضرتك شخص أنظار العالم كله عليه ورأيك مهم، تخيل مايا خليفه تتكلم وتدعم اخواتنا وحضرتك لا... للأسف أبو تريكه مش هيجي زيه تاني".

أما أن أور فرد قائلًا: "محمد صلاح.. عدم نشر موقفك مما يحدث في فلسطين ومساندتك لهم في وفاة إليزابيث والكريسمس يأكد خوفك وضعف شخصيتك".

وعلق أمجد فوزي فقال: "محمد صلاح اللى حصل فى غزة استنكره العالم كله... والنجم ولا هنا".