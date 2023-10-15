شاهد.. شاعران سعوديان يلعنان "إسرائيل" ومن يدعمها!

العالم- فلسطين

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع محاورة شعرية بين الشاعرين النبطيين "تركي الميزاني المطيري" و"محمد العازمي"، حفل زفاف أقيم بمكة المكرمة تطرقا خلالها إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الشاعر تركي الميزاني مخاطبا العازمي:

"ترا غزة تباشرها القنابل كل صبح وليل

ولا ظني يبا يبقى من الأجيال فيها جيل

عسى الله يلعن إسرائيل واللي يدعم إسرائيل"

وهو ما ألهب حماس الحضور الذين رددوا الأبيات من خلفه.

في حين رد الشاعر محمد العازمي في محاورته الشعرية مع الميزاني، قائلا:

"أبا وصيك وانت يالمطيري لا توصيني..

أشوف اللي تشوف ولا غفل عنهم نظر عيني..

عسى ربي يفرج كربة الشعب الفلسطيني".

وتفاعل ناشطون مع الأبيات الشعرية للميزاني والعازمي والتي تأتي في ظل عدوان إسرائيلي وحشي على قطاع غزة، خلف أكثر من 2200 شهيد.

وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ تسعة أيام على قطاع غزة، إلى تدمير مناطق سكنية بالكامل، مع إصرار حثيث على تهجير سكان شمال غزة.

وكان مصدر سعودي مقرب من الحكومة كشف النقاب عن أن المملكة قررت تعليق محادثات التطبيع مع "إسرائيل" على خلفية الحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة.