حماس: مجازر الاحتلال لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن دعم المقاومة

العالم- فلسطين

وقالت حماس في بيان لها: يواصل العدو الصهيوني المجرم استهداف المدنيين العزل من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الصامد، مخلفا مجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني العظيم سيستمر في صموده، وثباته على أرضه، ودعمه لمقاومته، حتى دحر هذا العدوان وجيش الاحتلال الفاشي.

وشنت قوات الاحتلال في الساعة الأخيرة عشرات الغارات الدموية على قطاع غزة فدمرت شقة بخانيونس، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين، وقصفت منزلا في رفح، وآخر في غزة ومحيط مستشفى شهداء الأقصى.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر، إلى 2670 شهيدًا، والإصابات إلى 9600 إصابة بجراح مختلفة، حتى الساعة 5:45 مساء اليوم الأحد.

وبين الشهداء 724 طفل و458 سيدة، فيما بين المصابين 2450 طفلا و1536 سيدة.

ووفق الدفاع المدني الفلسطيني؛ فإن أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب، في حين أخرج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.