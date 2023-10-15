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الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

الأمم المتحدة: غزة تشهد
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن الغارات الصهيونية على قطاع غزة أسفرت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

العالم-فلسطين

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني للصحافيين الأحد: "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأشار إلى "كارثة إنسانية غير مسبوقة" تتكشف في القطاع الساحلي.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الصهيونية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على فلسطين المحتلة واقتحمت قواتها مستوطنات متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمستوطنين .

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