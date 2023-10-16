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رئيسي: من يقتل مئات الأطفال الأبرياء متجرد من الانسانية

رئيسي: من يقتل مئات الأطفال الأبرياء متجرد من الانسانية
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس الجمهورية الاسلامية  السيد ابراهيم رئيسي بمن لا يبصرون الظلم والجور الذي تتعرض له البشرية اليوم، قائلا ان من يقتل الان مئات الاطفال الابرياء مجرد من الانسانية.

العالم - ايران

السيد رئيسي قال في كلمة القاها في مراسم اقيمت بمناسبة "اليوم العالمي للعصا البيضاء" أمام جمع من النخب العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية لذوي الهمم من المكفوفين وذوي الاعاقة البصرية، اليوم الاحد في طهران، ان هناك فرق بين من يعاني من الاعاقة في البصر ومن يبتلى بعمى القلب، واضاف " الاعمى ليس الشخص الذي يفقد نظره بل الاعمى هو معمي القلب الذي لا يفرق بين الصديق والعدو ولا يعلم الفرق بين النافع والضار.

وتابع آية الله رئيسي " في عالم اليوم نجد الكثيرين ممن لديهم عيون لكنهم لا يبصرون حقيقة الظلم والجور الممارس ضد أبناء جلدتهم " واضاف " ما يحصل اليوم في العالم من الظلم والجور بحق البشرية يقترفه الذين لديهم عيون في رؤوسهم لكنهم أعمى القلوب ومتجردين من البصيرة الانسانية، ويرتكبون المجازر ضد مئات الاطفال الابرياء ، وهذا نموذج من نماذج الاكتفاء بالمظهر الخارجي للانسان للدلالة على الانسانية، وتجاهل ونسيان حقيقة الهوية الانسانية.

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