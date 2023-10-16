مراسل العالم: مادامت صواريخ المقاومة تدك الاحتلال فهذا يعني انتصارها

وقال مراسلنا ان هدف الاحتلال الاول هو اسقاط حكم حركة حماس وتدمير قدراتها العسكرية، والثاني، ازالة التهديد بين هلالين ما يعتبره "التهديد الارهابي" من القطاع باتجاه الكيان الاسرائيلي، والثالث، بذل اقصى الجهود لحل قضية الرهائن، اما الهدف الرابع هو حماية حدود الكيان ومستوطنيه.

واوضح، ان الاحتلال فشل حتى اللحظة في تحقيق اي هدف من اهدافه، فحركة حماس مازالت قوية وتملك قدرات غير متوقعة والدليل انه لحد الآن هناك عملية اطلاق صواريخ من غزة باتجاه اراضي عام 48 المحتلة، واشار الى ان الهدف الثاني يسعى الاحتلال من خلاله ازالة التهديد من غزة باتجاه كيانه.

واعتبر مراسلنا انه مادام هناك صاروخ واحد يطلق كل يوم فمعنى ذلك ان المقاومة انتصرت والاحتلال خسر، ولفت الى ان الاحتلال يريد حل الرهائن بشكل يبتعد عن فكرة المفاوضات والتبادل.

كما اشار مراسلنا ان الهدف الرابع قد سقط ايضاً وهو حماية المستوطنات، حيث مازالت الاشتباكات تندلع في مستوطنة زيكيم ما بين المقاومين الفلسطينيين مع جنود الاحتلال.

واضاف مراسلنا، ان ما يقول به الاحتلال اليوم في قطاع غزة هو عملية انتقام وعملية قتل من اجل القتل، وليس كما يحاول ان يزعم بانه يقوم باستهداف مقرات تابعة للمقاومة الفلسطينية.