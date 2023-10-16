الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بيت حانون

شاهد حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بيت حانون
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أظهرت مجموعة من الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة خلال اليوم الأول من العدوان.

العالم-فلسطين

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ عملية حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد كيان الاحتلال يوم 7 أكتوبر، قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وأسفر العدوان الصهیونی المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد قرابة 1000 طفل و700 امرأة جراء الغارات الصهيونية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

روابط ذات صلة

جريمة مرعبة.. تفاصیل مقتل طفل فلسطيني بـ 26 طعنة في أمريكا؟!

لليوم العاشر.. هلاك 1500صهيوني واشتعال ساحات اشتباكات متعددة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. بعد ان طالته 890 مواجهة مباشرة.. الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين وينكل بهم بطريقة مؤلمة

أنباء عن اتفاق ثلاثي بشأن فتح معبر رفح.. حماس تنفي أية اتصالات!

مراسلة العالم: هناك ألف فلسطيني مازال تحت الركام + فيديو

ليرتفع عدد الاسرى الى 540 معتقلا منذ 7 اكتوبر.. نادي الاسير: الاحتلال يعتقل 70 فلسطينيا بالضفة

"محمد صلاح" يقدم مبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني

فيديو مؤلم..لحظة وداع والد محمد الدرة مع اثنين من أفراد عائلته الشهداء في غزة