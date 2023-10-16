شاهد حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بيت حانون

العالم-فلسطين

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ عملية حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد كيان الاحتلال يوم 7 أكتوبر، قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار متواصل منذ 2006.

وأسفر العدوان الصهیونی المستمر ليومه العاشر على التوالي، عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد قرابة 1000 طفل و700 امرأة جراء الغارات الصهيونية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.