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معظمهم من النساء والأطفال فيما أصيب العشرات..

أكثر من 50 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة

أكثر من 50 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة
الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

استُشهد أكثر من 50 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الإثنين، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل على رؤوس ساكنيها في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، فأن 30 مواطنا استُشهدوا جراء قصف منازل في مدينة خان يونس، وفي حي الأمل غربا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها، أن 16 مواطنا استُشهدوا بينهم أطفال، جراء قصف منزل على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات.

وقبل قليل، استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب العشرات في قصف منزل بمخيم جباليا شمال القطاع.

يذكر أن أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال في قطاع غزة ما بين شهيد ومصاب.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في غزة والضفة إلى 2808، والمصابين إلى 10950.

وأوضحت الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700، وفي الضفة بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

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معظمهم من النساء والأطفال فيما أصيب العشرات.. أكثر من 50 شهيدا بسلسلة غارات للاحتلال على غزة