مراسل العالم: صفارات الإندار تدوي في مستوطنات غلاف غزة +فيديو

العالم - مراسلون

وأضاف، الزميل خضر شاهين، أن الاحتلال أخلى المنطقة المحيطه بغلاف غزة من المستوطنين حيث أصبحت فارغة من أي مستوطن اضافة إلى اخلاء مدينة اسديروت حيث تم اجلاء المستوطين جراء سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنة اسديروت خلال الايام الماضية.

وقال مراسل العالم إن سائل اعلام عبرية تناقلت اخبار حول فتح معبر رفح من اجل ايصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة ووقف مؤقت الاطلاق النار، كما تناقلت ايصال المياه إلى القطاع لكن مكتب حكومة نتنياهو نفى كل هذه الأخبار.

وأضاف، أن خلال الساعات الفجر الأولى من اليوم الأثنين كان هناك اجتماع لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع قادة الأجهزة الأمنية وايضا بعض الوزراء في حكومة الحرب الطارئة لتقيم الوضع سواء في الحدود الشمالية للاراضي المحتلة وأو تقييم الوضع للميداني للحملة البرية باتجاه غزة.

واشار مراسل العالم إلى أن الاحتلال منع بشكل رسمي الحديث عن العملية البرية نحو قطاع غزة ولكن جيش الاحتلال يعد العدة والحشودة مازالت تتوجه نحو غلاف غزة.

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