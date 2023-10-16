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شاهد.. كارثة بيئية تهدد قطاع غزة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

كارثة بيئية خطيرة تهدد أهالي قطاع غزة بسبب تحلل جثث الشهداء العالقة تحت انقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي اذا لم يتم الاسراع لإنتشالها.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في قطاع غزة إن وزارة الصحة الفلسطينية ناشدت كل العالم الاسلامي والعربي لضرورة امداد غزة بالمعدات من أجل اخراج جثامين الشهداء لمنع كارثة بيئية بسبب تحلل جثث الشهداء تحت الانقاذ.

وأضاف، أن حصيلة شهداء غزة إلى الان 2750 شهيدا، ولكن هناك أكثر من ألف شهيد تحت الأنقاض لم يدرجوا بالقائمة، بسبب عدم وصول الطواقم المدنية للوصول لهم حتى اللحظة وذلك لعدم توفر المعدات اللازمة لديهم من أجل هذه العملية الانقاذ.

وأضاف، أن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على حي الزيتون وأن القصف مازال مستمرا وكذلك قطع المياه والكهرباء مازال مستمرا.

وأشار مراسل العالم إلى أن اكثر من 400 ألف لاجئ موجودين في مدارس الأنورا، وكنهم يشربون المياه غير صالحة للشرب لا يوجد لديهم لا غذا ولا ماء ولا يوجد أي رعاية صحية.

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