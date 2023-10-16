الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لا يجرؤ الردّ عليها..

لأول مرة.. المقاومة تفقأ عين الاحتلال على الحدود اللبنانية

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم من على الحدود اللبنانية، بان المقاومة استهدفت كاميرات المراقبة والرصد الاسرائيلية، التي تراقب الحدود اللبنانية الفلسطينية والتي تبعد عن لبنان بضعة امتار، وبذلك يصبح الاحتلال غير قادر على مراقبة الجدار الذي يفصل بين الاراضي اللبنانية والفلسطينية.

واوضح، ان كل ابراج المراقبة الاسرائيلية تعطلت تماماً بفعل استهداف المقاومة، اضافة الى استهدافها برج للمراقبة يشرف على مزارع شبعا وقرية القجر، ويقع خلف المستوطنات وتعطلت فيه منطقة الاستشعار المبكر وخاصة المراقبة عن بُعد.

واشار الى ان مستوطنة كريات شمونة التي لطالما حذر الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين من التواجد فيها وامرهم بالنزول الى الملاجيء، مؤكداً ان الحدود اللبنانية اصبحت خالية تماماً من اي تواجد عسكري اسرائيلي كما كان سابقاً، بسبب خشية قوات الاحتلال من ضربات المقاومة، ويدل ذلك على الارباك والخوف الكبير الذي يعيشه الاحتلال، خاصة بعد توارد بعض الانباء التي تتحدث عن تخلف بعض جنود الاحتياط واعتراضهم على الالتحاق بجبهات القتال، ان كانت داخل فلسطين المحتلة او على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واضاف ان جنود الاحتلال الذين يتواجدون في المنطقة التي تقع خلف الجدار يعيشون حالة من الرعب والخوف اليومي، وقد كثف من القاء القنابل المضيئة فوق كل الحدود اللبنانية وكثف من احتراساته العسكرية وادخل دبابات الميركافا الى المستوطنات دون ان تظهر للعيان، بعد اخلاءها من سكانها، اضافة الى ان طيران الاستطلاع يجوب الحدود ولا يجرؤ على دخول الاجواء الالبنانية مخافة استهدافه، فيما شهدت تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اشتباكات بين المقاومة التي استهدفت خمسة مواقع بدقة في هذه التلال وهذا ما اعترف به كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واستطرد مراسلنا، انه خلال الليل كانت تسمع اصوات الرصاص التي تطلقها بعض المواقع الاسرائيلية باتجاه الاماكن المفتوحة خشية من عمليات تسلل تقوم بها المقاومة، وقال ان الاحتلال حتى اذا رأى بعض الطيور في السماء يطلق الرصاص ويظن بانها ربما تكون مسيرة، ما يعكس حالة الخوف التي يعيشها الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مراسل العالم: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

بعد ان طالته 890 مواجهة مباشرة.. الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين وينكل بهم بطريقة مؤلمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابة للاحتلال بصواريخ موجهة

ولبنان معني بمناصرة الحق.. جبران باسيل: الكيان المحتل تعرّض لهزيمة كبرى في غزّة

لا يجرؤ الردّ عليها.. لأول مرة.. المقاومة تفقأ عين الاحتلال على الحدود اللبنانية

ولايتي: الجمهورية الإسلامية مستمرة في دعم فلسطين

لماذا إعتبر بايدن فكرة إحتلال غزة "خطأ فادحاً"؟

شاهد.. كارثة بيئية تهدد قطاع غزة