لأول مرة.. المقاومة تفقأ عين الاحتلال على الحدود اللبنانية

واوضح، ان كل ابراج المراقبة الاسرائيلية تعطلت تماماً بفعل استهداف المقاومة، اضافة الى استهدافها برج للمراقبة يشرف على مزارع شبعا وقرية القجر، ويقع خلف المستوطنات وتعطلت فيه منطقة الاستشعار المبكر وخاصة المراقبة عن بُعد.

واشار الى ان مستوطنة كريات شمونة التي لطالما حذر الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين من التواجد فيها وامرهم بالنزول الى الملاجيء، مؤكداً ان الحدود اللبنانية اصبحت خالية تماماً من اي تواجد عسكري اسرائيلي كما كان سابقاً، بسبب خشية قوات الاحتلال من ضربات المقاومة، ويدل ذلك على الارباك والخوف الكبير الذي يعيشه الاحتلال، خاصة بعد توارد بعض الانباء التي تتحدث عن تخلف بعض جنود الاحتياط واعتراضهم على الالتحاق بجبهات القتال، ان كانت داخل فلسطين المحتلة او على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واضاف ان جنود الاحتلال الذين يتواجدون في المنطقة التي تقع خلف الجدار يعيشون حالة من الرعب والخوف اليومي، وقد كثف من القاء القنابل المضيئة فوق كل الحدود اللبنانية وكثف من احتراساته العسكرية وادخل دبابات الميركافا الى المستوطنات دون ان تظهر للعيان، بعد اخلاءها من سكانها، اضافة الى ان طيران الاستطلاع يجوب الحدود ولا يجرؤ على دخول الاجواء الالبنانية مخافة استهدافه، فيما شهدت تلال كفر شوبا ومزارع شبعا اشتباكات بين المقاومة التي استهدفت خمسة مواقع بدقة في هذه التلال وهذا ما اعترف به كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واستطرد مراسلنا، انه خلال الليل كانت تسمع اصوات الرصاص التي تطلقها بعض المواقع الاسرائيلية باتجاه الاماكن المفتوحة خشية من عمليات تسلل تقوم بها المقاومة، وقال ان الاحتلال حتى اذا رأى بعض الطيور في السماء يطلق الرصاص ويظن بانها ربما تكون مسيرة، ما يعكس حالة الخوف التي يعيشها الاحتلال.

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