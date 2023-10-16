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شاهد.. الاحتلال يدمر مستودعات 'الأونروا' والمساعدات الانسانية لسكان غزة

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

دمر الاحتلال الإسرائيلي مستودعات 'الأونروا' التي تحتوي على مساعدات انسانية لسكان غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

نشاهد معا..

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