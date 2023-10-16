ممثل حركة حماس: 'طوفان الاقصى' إنطلق ليعبر عن نفاذ صبر شعبنا

العالم - خاص بالعالم

وأضاف القدومي في حوار مع قناة العالم اثناء تغطيتها للفعالية التضامنية مع فلسطين والتي اقيمت اليوم في طهران؛ إن اليوم هو اليوم العاشر من طوفان الاقصى، هذا الطوفان الذي بدأ ليعبر عن نفاذ صبر شعبنا في تحمله جرائم الإحتلال منذ قرن من الزمان وتحمله صمت العالم الدبلوماسي المنافق لهذا الكيان الصهيوني المجرم.

وتابع: هذا الكيان الذي رأينا وجهه، هو ليس لديه اليوم بعد ان تم هزمه من جنودنا ومقاومينا الابطال الاشاوس، سوى قتل الاطفال الابرياء وقتل نسائنا في بيوتهم وتدمير مساجدنا، يقصف مستشفيات وهدد 22 مستشفى في غزة ويطالب بإخلاء المشافي، آلاف المرضى والجرحى الموجودين من اطفال ورضع وشباب ونساء وكبار في السن يريدون اخلاؤهم ليقوموا بمزيد من القتل الجماعي لشعبنا.

وأردف القدومي: هذه الجرائم بدأت بوجود وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن في تل ابيب، وقبل ايام عندما عبر بلينكن بأنه يهودي ويريد ان يدافع عن الدولة الصهيونية وعندما خطب الرئيس الاميركي جو بايدن بخطابه الصهيوني الذي لم تكن فيه كلمة فلسطين وليست فيه اي لغة دبلوماسية ولا قانون دولي، فماذا يريد العالم منا ان نفعل؟

وتابع: ولذلك لا يوجد للعالم اليوم إلا سيناريوهين، ان يضغط على الجانب الصهيوني لإيقاف هذه المجزرة التي يقوم بها امام الكاميرا، او ان مقاومتنا الفلسطينية التي الحقت هزيمة امنية وعسكرية واستخباراتية في هذا العدو الصهيوني ستستمر حتى انتهاء الطوفان، والطوفان عادة ما ينتهي بالربيع والربيع هو تحرير فلسطين، وهي الحرية والعودة الى ديارنا وتحرير اسرانا، لدينا 4000 اسير في سجون الاحتلال يجب ان يخرجوا ويروا الحرية ويعودوا الى أهاليهم.