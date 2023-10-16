ممثل حماس: نرفض فتح معبر رفح بهدف اخراج اهالي غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال عبد الهادي في حوار مع قناة العالم الإخباترية في تغطيتها المتواصلة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة: لا يوجد اتفاق ولا تفاهم حتى الآن على فتح معبر رفح وان ما اثير من حديث حولها انما جاء من مصادر معينة لكنها لم تعبر عن موقف رسمي او هناك من الاطراف من سعى باتجاه حركة حماس او باتجاه الكيان وخصوصا الولايات المتحدة.

واضاف: لو كان هناك قرار اميركي بذلك لما استطاع نتنياهو ان يتجاوز القرار الاميركي، لكن واضح ان التخبط هو سيد الموقف، لا يعرفون ماذا يفعلون، هناك افكار تطرح بين الحين والآخر لدى من يتحرك، وسطاء او على الاقل كجهات تسعى لان يكون لها دور في اطار الوساطات.

وتابع عبد الهادي: نحن اصلا نريد وقف العدوان وعمليات القتل والارهاب التي يمارسها العدو الصهيوني ليس فقط بفتح المعبر لكي تخرج الجاليات الاجنبية، وانما ايضا لإعطاء المزيد من الحياة، لان الحياة قد منعت في غزة من خلال العدوان الصهيوني، أن يتم ادخال المؤن الغذائية والمعدات الصحية وان تعود المياه، لان الكهرباء اعيدت جزئيا الى اهل الجنوب.

واردف: ما يتم اليوم هو مجازر بما تعني الكلمة من معنى، ارهاب صهيوني بالكامل، أما اذا اراد طرف من الاطراف ان يفتح المعبر من اجل خروج الجاليات او من اجل ادخال مساعدات اكيد لن يكون هناك ممانعة من قبل حركة حماس، ولكن ان يفتح من اجل اخراج الناس هنا كان لدينا رفض لأن هذا يصب في اطارتهجير الشعب الفلسطيني وهو مخطط سعت اليه الحكومة الصهيونية مدعومة من الولايات المتحدة التي سوقت من خلال وزير خارجيتها لهذا الامر.