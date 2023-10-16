مراسلة العالم في غزة تروي اصعب المشاهد التي رأتها خلال ايام العدوان

العالم - خاص بالعالم

وقالت الزميلة اسراء البحيصي خلال التغطية المتوصلة من قبل قناة العالم للعدوان على غزة: حتى اللحظة المشهد قاس جدا ويزداد قسوة خلال الساعات القادمة في ضوء زيادة عدد الشهداء، نحن حتى اللحظة نتحدث عن 2780 شهيدا (وقت الخبر)، نصف هؤلاء الشهداء من الاطفال ونتحدث عن 10 آلاف جريح، ايضا القاسي في الأمر أن هناك 1100 بلاغ عن 1100 مفقود نصف هؤلاء هم من الاطفال، ومن هؤلاء المفقودين منذ ايام من لم يعرف عنهم ذويهم اي تفاصيل.

واضافت: اذا نحن نتحدث عن آلاف الشهداء في ايام قليلة، بطاقة عادية لا تتعدى ربع هذه الاعداد في مستشفياتنا، هناك انعدام في الامكانيات الطبية، حتى الاطباء عدد الجرحى اكبر من امكانياتهم، وكان هناك مناشدة من زارة الصحة بأن تأتي طواقم طبية الى قطاع غزة ليس فقط نريد أدوية بل نريد أطباء من مختلف التخصصات، هناك كوارث تحدث، الآن انا في منزل به اكثر من50 فردا لا يوجد لدينا كهرباء منذ 4 ايام ولا توجد مياه، عدنا للطرق البدائية في محاولة تعبئة المياه ومحاولة قضاء حوائجنا اليومية، الاوضاع كارثية ونحن تم قطعنا عن العالم، يريدون ان يعزلوا غزة بكل من فيها.

وتابعت مراسلتنا: المشاهد كثيرة، كل يوم مر علينا كقرن بالنسبة لنا، كل دقيقة في غزة فيها قصة، انا اكثر ما آلمني مشاهد فقد الآباء للأطفال ومشاهد فقد الأطفال لآبائهم، احد الاطفال ظل متعلق بجثة والده لا يريد ان يتم دفنها، نام على الجثة ورفض نهائيا ان يغادرها، مشاهد اخرى اطفال يمسكون بأيادي امهاتهم وهم شهداء، طفل خمس سنوات يمسك يد والدته ولا يفهم معنى الفقد اصلا.

واردفت: مشاهد اخرى لزميلنا مثلا هو يبحث بين الركام عن والده ووالدته وجد والده حيا بينما والدته فارقت الحياة، ظل لساعات طويلة يبحث عن جثمانها، مشهد قاسي ايضا لصحفي زميلنا عندما تم ابلاغه بإستهداف منزله فذهب ووجد كل اهله شهداء ما عدا والدته يخرج منها فقط يدها ظل يقبل بيدها ويواسيها بأنه موجود لساعات طويلة حتى استطاعوا ان يخرجوها من تحت الركام، انا مهما تحدثت ل استطيع وصف هذه المأساة وحجمها.