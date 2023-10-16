مخبر : مبادؤنا تلزم علينا ان نهبّ لوقف الجرائم "الاسرائيلية" فورا

العالم - ايران

جاء ذلك في رسائل بعثها "مخبر" اليوم الاثنين، الى رؤساء مجالس الوزراء ونظرائه في الدول الاسلامية؛ منددا بجرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة اليوم، ومؤكدا على ضرورة تكاتف العالم الاسلامي لايصال المساعدات الى اهالي القطاع المضطهدين.

واضاف : ان العالم يشهد اليوم جرائم حرب ومجازر بحق الانسانية من جانب الكيان الصهيوني، على حساب الرجال والنساء والاطفال الابرياء داخل قطاع غزة؛ هؤلاء الناس يعيشون ظروف الحصار الشامل، وبعيدا عن كافة الادوات الاساسية والغذاء والدواء.

وكتب نائب رئيس الجمهورية : إن هذا السلوك اللاإنساني والعنصري للكيان الصهيوني والمبني على إبادة جماعية لشعب نبيل ومتحضر في موطن الأنبياء (ع)، ما زال مستمرا ومتزايدا منذ عقود وبدعم سافر وعملي من جانب بعض الدول التي تجد مصالحها في الاحتلال والقتل وتهجير ملايين الناس الأبرياء، لدى أحد اكثر المناطق قداسة في العالم.. إن مصدر هذه الجرائم يكمن في عدم تطبيق العدالة وتجاهل الحقوق الأساسية والإنسانية لسكان فلسطين الأصليين.

وتابع : يواصل الكيان الغاصب للقدس، وفي ظل صمت المحافل الدولية، قتل الأطفال والنساء والجرحى وحتى الصحفيين وتدمير كافة المرافق الحضرية مثل، شبكات المياه والمستشفيات والملاجئ وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات؛ في اطار مخطط تبديل قطاع غزة الى "ارض محروقة" واحتلاله وتهجير سكانه المظلومين قسرا.

واكد، بان المبادئ والضمائر الانسانية تلزم على دول العالم جميعا، ان تبذل قصارى الجهود وعلى وجه العجالة، لكي تضع حدا لجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني اليوم.

وخاطب نائب رئيس الجمهورية، نظراءه في البلدان الاسلامية بالقول : ان المتوقع من فخامتكم استخدام كل الطاقات المتاحة لإنجاز هذه المهام وإصدار الأوامر المناسبة لتعبئة الامكانات وإرسال المساعدات ذات الصلة؛ أسأل الله عز وجل لكم بالصحة والتوفيق، وأن يعم السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، وخاصة إنهاء المجازر بحق شعب غزة المظلوم.