جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه في طوفان الأقصى الى 299 

العالم - فلسطين

وبحسب الجيش فإن قتلاه الثمانية هم: - الرائد (احتياط) أوفير إيرز، 57 عاما، ميسوفا، حاخامية ييشوف.

- الرقيب شاليف دغان 20 سنة من كريات يام مقاتل في الكتيبة 51 لواء غولاني.

- الرقيب أول أوفير مردخاي يارون، 51 سنة، من ميغان، عضو في الوحدة الاحتياطية في يشوف.

- الرائد (متقاعد) نداف عميكام 39 عاما من كفار غزة عضو فرقة استنفار في المستوطنة.

- الرقيب أول بوعز أبراهام (61 عاما)، منير يتسحاق، عضو فرقة الطوارئ في المستوطنة.

- الرقيب أول عميت فاكس، 48 عاما، من نتيف هاثارا، عضو فرقة الطوارئ في المستوطنة.

-الرائد (متقاعد) عيدو كسلاسي 23 سنة من هرئيل مقاتل في وحدة ماجلان لواء المغاوير.

في المقابل قال الكاتب والصحفي في معاريف يوسي ميلمان أن عدد القتلى في غلاف غزة ارتفع إلى 1855 قتيلا.

وقال يوسي ميلمان :" بالإضافة إلى الـ 1400 قتيل الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، هناك 455 آخرين لم يتم التعرف عليهم. وبذلك يصل عدد قتلى هجوم حمــاس إلى 1855 وربما أكثر. ويبلغ عدد الجنود الذين قتلوا وتم التعرف عليهم نحو 300 جندي."

هذا فيما أعلنت شرطة الإحتلال، اليوم، أن السلطات حصلت حتى الآن على جثث 936 شخصا قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضافت أنه تم التعرف على هوية 615 جثة. والعدد الرسمي للجنود الإسرائيليين القتلى في الحرب الحالية هو 293.

كذلك أبلغت السلطات 155 عائلة بأسر أبنائها ونقلهم إلى قطاع غزة.